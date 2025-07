Milan, Liberali verso il Parma

Il classe 2007 di proprietà del Milan potrebbe essere un rinforzo per il Parma di Cuesta: contatti frequenti

Mattia Liberali potrebbe essere un rinforzo per il Parma di Cuesta. Il classe 2007 andrà in ritiro con la squadra di Allegri, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Contatti con il club emiliano, che potrebbe garantirgli il progetto tecnico ideale per la sua crescita.

Nella stagione appena conclusa Liberali ha trovato l’esordio in Serie A all’età di 17 anni e 8 mesi.