Il Catanzaro è vicino alla chiusura per Mattia Liberali
Il giovane talento del Milan Mattia Liberali è sempre più vicino a vestire la maglia del Catanzaro.
Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il classe 2007 ha espresso più volte la volontà di non prendere in considerazione altre offerte diverse da quelle del progetto di Alberto Aquilani. In queste ore, la trattativa si avvia verso la chiusura.
Liberali è dunque a un passo dal club giallorosso. Per il giovane talento rossonero, quella della Serie B, rappresenterà un’esperienza estremamente formativa per la propria crescita personale.