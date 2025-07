Catanzaro, vicinissimo Liberali dal Milan

Il club calabrese è al lavoro per chiudere il colpo Liberali

Il Catanzaro è vicinissimo a un bel colpo in prospettiva, si tratta di Mattia Liberali.

In questo momento, il club di Serie B è al lavoro con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per chiudere il suo arrivo dal Milan.

Nell’ultima stagione, il classe 2007 ha giocato soprattutto tra Primavera rossonera e Milan Futuro in Serie C, ma anche con la prima squadra con cui ha esordito in Serie A e con cui ha iniziato la tourneé in questo precampionato.

Uno dei giovani più interessanti del panorama italiano potrebbe quindi avere una chance in Serie B con la maglia del Catanzaro.