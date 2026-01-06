Ufficiale, il Chelsea ha il suo nuovo allenatore: dopo la conferma in mattinata, Liam Rosenior è il nuovo manager dei Blues.

Liam Rosenior è il prossimo allenatore del Chelsea, è ufficiale. In mattinata era stato lo stesso allenatore inglese a confermarlo durante una conferenza stampa a Strasburgo.

Rosenior era rientrato nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, in Francia e questa mattina ha svelato di fronte ai giornalisti di avere un accordo verbale per diventare il prossimo allenatore dei Blues.

“È stato un onore essere associato a un club così e sembra che sarò io il prossimo manager. Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con il Chelsea. Nelle prossime ore diventerà ufficiale. Oggi sono qui perché sentivo che fosse corretto rispondere alle vostre domande di persona”, queste le sue parole.

Dopo la conferenza è arrivata l’ufficialità, come ha reso noto il Chelsea sui suoi profili ufficiali.

Rosenior-Chelsea, è ufficiale

Come annunciato dallo stesso allenatore inglese, mancava solo l’ufficialità. Adesso è arrivata, come reso noto dallo stesso club londinese: “Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior ad allenatore della squadra maschile”.