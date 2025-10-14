Lewandowski senza tempo: “Non sono finito, ho ancora tanto da dare”

Le dichiarazioni di Robert Lewandowskitra presente e futuro: “Ho ancora tanto da dare”

A 37 anni compiuti, Robert Lewandowski non ha ancora intenzione di fare un passo indietro. L’attaccante del Barcellona, infatti, continua a essere una figura centrale sia per il club catalano sia per la nazionale polacca.

Nonostante l’età e un contratto in scadenza al termine della stagione (30 giugno 2026, ndr), Lewa non vuole sentir parlare di smettere o di avere un ruolo di minor importanza.

Reduce da un gol segnato contro la Lituania con la maglia della propria nazionale, il capitano della Polonia ha rilasciato un’intervista all’emittente TVP Sport, in cui ha respinto le critiche sul calo fisico e il passare degli anni.

“Sento di avere ancora molto da offrire – ha dichiarato al microfono -. C’è chi dice che non corro, che non mi impegno, solo perché ho 37 anni. Ma è una sciocchezza. Basta guardare i dati sulle distanze percorse per capire che non è così“.

Barcellona, Lewandowski: “Mi sento ancora in piena forma”

L’attaccante, che compirà 38 anni il prossimo agosto, si dimostra consapevole che una gestione del minutaggio sia di maggio rilevanza rispetto al passato. Ma dalle sue parole viene trasmessa una netta determinazione a giocarsi il posto da titolare fino all’ultimo giorno in blaugrana.

“So bene che giocare meno minuti può aiutarmi a gestire meglio la stagione, ma quando sono in campo so di poter fare la differenza. Non pretendo di giocare 90 minuti ogni volta, ma mi sento ancora in piena forma“.

“Non voglio dire di essere vittima dell’età, ma so che ci sono persone che usano questa scusa per mettermi in discussione. Io però sto bene fisicamente e continuo a dimostrarlo ogni giorno“, ha concluso l’ex Bayern Monaco e BVB.