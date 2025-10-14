Le ultime novità sull’infermeria del Barcellona

Il Barcellona perde anche Lewandowski. “Il giocatore ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra” recita un estratto del comunicato diramato dal club. “Non è disponibile e i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio”: il polacco, dunque, salterà anche la sfida contro il Real Madrid.

Raphinha, Gavi, Joan Garcia, Ferran Torres, Olmo, Ter Stegen e anche il polacco. Questa è la lunga lista di indisponili in casa Barcellona. Il club, nei prossimi giorni, è atteso da un calendario fitto di impegni.

Il 18 ottobre ci sarà la gara di campionato contro il Girona. Il 21, ecco l’Olympiacos per la partita di Champions League mentre, cinque giorni più tardi, si giocherà il Clasico con il Real Madrid.

Flick però può sorridere: Fermin Lopes e Lamine Yamal, infatti, sono vicini al rientro.