Leverkusen, Tah annuncia l’addio: “Lascerò sicuramente il club”

Il difensore del Bayer Leverkusen ha svelato quale sarà il suo futuro, vista la scadenza del contratto con la squadra tedesca in estate.

Jonathan Tah non giocherà nel Bayer Levekusen la prossima stagione.

Il difensore centrale tedesco, dopo il pareggio nella partita di domenica 20 aprile contro il ST. Pauli, ha annunciato quali sono le sue intenzioni per il futuro.

In scadenza di contratto al 30 giugno 2025, Tah non rinnoverà il contratto e si unirà quindi a un altro club a partire dal primo di luglio.

Di seguito le parole del difensore del Bayer Leverkusen a Kicker.

Tah: “Me ne andrò sicuramente, il club lo sa”

Il difensore del Bayer Leverkusen ha iniziato dichiarando: “Se lascerò il Bayer Leverkusen? Sì, sicuramente. Decisioni sul futuro? No, a dire il vero, non ho una tempistica precisa. Ma il club lo sa. E, come ho sempre fatto, ho comunicato tutto molto apertamente”.

Tah ha aggiunto: “Tutto è stato detto fin dall’inizio. C’è stato un momento in cui ho deciso di non rinnovare il contratto e di non rimanere qui e la situazione è rimasta ancora la stessa”.