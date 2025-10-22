Loïc Badé: “Mai rimpianto di aver lasciato il Siviglia per il Bayer. Ma non ci conosciamo…”

Loïc Badé ha commentato così la disfatta per 7-2 del Leverkusen contro il PSG ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Il Bayer Leverkusen, che appena 18 mesi fa ha vinto la Bundesliga da imbattuto, sta vivendo un momento complicato soprattutto a livello europeo dopo il grande esodo di campioni nella passata estate.

“È stata una partita complicata ma almeno ci aiuterà a rimettere in ordine le idee“, ci racconta Badé, che è stato acquistato per 25 milioni di euro dal Siviglia il 19 agosto scorso.

Continua poi: “È ovvio che non abbiamo più nessun margine e che dobbiamo lavorare. Sarà una stagione complicata dopo l’arrivo di così tanti nuovi giocatori? Non so se possiamo definirla ‘complicata’ ma è chiaro che non ci conosciamo abbastanza ancora. Abbiamo bisogno di tempo perché ciò accada“.

“Strada facendo pensavamo che la squadra avesse preso slancio (4 vittorie e un pari nelle ultime 5 di campionato dopo un avvio difficile, ndr) ma la partita col PSG è la dimostrazione che dobbiamo continuare a lavorare“, spiega il classe 2000.

Leverkusen, le parole di Loïc Badé

E poi la grande domanda. Badé ha mai rimpianto di aver lasciato la Spagna, la Liga e il Siviglia per un Bayer Leverkusen in costruzione? “No, mai. Mai“.

Il difensore conclude: “Non so quanti punti ci vorranno (per la qualificazione, ndr). Ma noi proveremo a farne il più possibile. Abbiamo un cammino complicato ma nel calcio tutto è possibile“.