Napoli-Pisa: l’arbitro rivede un pestone di De Bruyne in area, ma non c’è rigore: ecco perché

Dopo la revisione al VAR l’arbitro assegna fallo al Napoli e non rigore al Pisa per un tocco di mano di Leris

Succede tutto intorno al 10′ minuto del primo tempo di Napoli-Pisa . Nel corso di un’azione offensiva dei nerazzurri Leris finisce a terra nell’area del Napoli dopo un pestone di Kevin De Bruyne.

Crezzini richiamato al VAR vede sia il pestone del centrocampista belga che il tocco di mano del calciatore nerazzurro pochi attimi.

Calcio di rigore per il Pisa che, quindi, non viene assegnato perché proprio per tocco è stato ritenuto punibile dal direttore di gara, come spiegato nell’announcement: “Il numero 30 del Pisa tocca il pallone con la mano in maniera punibile e quindi calcio di punizione“.