Leoni al Liverpool fa ricco il Parma: 4ª cessione più remunerativa di sempre per gli emiliani

Leoni (Imago)

Giovanni Leoni al Liverpool per 31 milioni più 4 di bonus: sale al 4° posto delle cessioni più remunerative per gli emiliani

18 anni e 17 presenze in Serie A: tanto è bastato al Liverpool per innamorarsi di Giovanni Leoni. I Reds hanno seguito a lungo di nascosto i progressi del talentino azzurro, uscendo allo scoperto negli ultimi giorni e presentando un’offerta ufficiale al Parma.

31 milioni più 4 di bonus, cifra fuori mercato per le italiane interessate al centrale classe 2006 ma che gli inglesi non hanno avuto problemi a versare, assicurandosi il difensore del futuro.

Leoni si trasferisce dunque in Premier League con un obiettivo chiaro: imparare tanto dalla solidissima retroguardia di Slot – in particolar modo dal proprio idolo Van Dijk -, sfruttare le occasioni che avrà a disposizione in questa stagione e prepararsi per le prossime, che potrebbero vederlo ricoprire già i panni del leader di una big europea.

Il trasferimento fa sorridere non solo il giocatore ma anche il Parma, che ha così effettuato la 4ª cessione più remunerativa della propria storia.

Leoni, Parma (IMAGO)

Leoni di poco sotto il podio

Crespo, Buffon e Thuram, questi i primi tre nella lista dei giocatori ceduti a maggior prezzo nella storia del Parma. Non una brutta compagnia per il gioiello della Nazionale e ormai nuovo calciatore del Liverpool, che come detto frutterà nelle casse dei ducali un totale di 35 milioni di euro – qualora i bonus dovessero concretizzarsi.

Una cifra che lo fa piazzare un pelo sotto Lilian Thuram, che nel 2002 era passato alla Juventus per 36 milioni di euro. E sempre nella stessa estate, i bianconeri avevano prelevato dall’Emilia anche Gianluigi Buffon, per la cifra record per un portiere – ai tempi – di 53 milioni. Resiste al primo posto invece Hernan Crespo: nel 2001 l’argentino era stato acquistato dalla Lazio per 57 milioni di euro, rappresentando l’incasso più alto della storia del club.