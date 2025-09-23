Esordio col Liverpool per Leoni: è titolare in Carabao Cup contro il Southampton
Esordio con la maglia del Liverpool per l’ex Parma
Serata speciale per Giovanni Leoni che, dopo l’arrivo dal Parma di questa estate, è pronto per l’esordio col Liverpool.
Il classe 2006, infatti, rientra negli undici titolari per l’esordio dei reds in Carabao Cup, contro il Southampton.
Finora era andato solo due volte in panchina, contro il Newcastle in Premier League e contro l’Atletico in Champions, senza però fare il suo ingresso in campo.
Ora, con l’inizio della coppa di lega, ha approfittato della scelta di Arne Slot di fare un po’ di turnover, dando spazio anche a un altro italiano come Federico Chiesa dal primo minuto.