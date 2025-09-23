Liverpool, infortunio per Leoni: fuori in barella nella gara d’esordio con i Reds
Brutto infortunio per Giovanni Leoni nella gara d’esordio con il Liverpool: le sue condizioni
Dal sogno all’incubo. Quella contro il Southampton in EFL Cup sembrava poter essere una partita da incorniciare per Giovanni Leoni, all’esordio assoluto con la maglia del Liverpool, ma in poco più di un’ora la sua serata è stata stravolta in negativo.
Dopo una buona prestazione, infatti, il giovane italiano è stato costretto a uscire dal campo in barella al minuto 81, a causa di un infortunio potenzialmente grave: tanta preoccupazione nei tifosi e Slot, in attesa degli esami a cui dovrà sottoporsi il difensore ex Parma.