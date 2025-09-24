Liverpool, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Leoni
Il difensore del Liverpool si è infortunato nel corso della sua gara d’esordio.
Giovanni Leoni ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.
Il difensore classe 2006, arrivato in Inghilterra dopo l’esperienza con il Parma, si è infortunato nella sua gara d’esordio contro il Southampton in EFL Cup.
Il giocatore, uscito dal campo con l’ausilio della barella, è atteso da un lungo periodo di stop.
Sfortunato Leoni, che ha giocato la sua partita d’esordio disputando un’ottima prestazione, ora gli toccherà un periodo di riabilitazione prima di tornare in campo.