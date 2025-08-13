Leoni-Liverpool, i Reds al lavoro col Parma per l’intesa definitiva: le ultime
Liverpool e Parma continuano a lavorare per cercare l’intesa definitiva per Giovanni Leoni e chiudere l’operazione
Dopo il Community Shield perso contro il Crystal Palace il Liverpool continua a lavorare con il Parma per Giovanni Leoni.
I due club, infatti, stanno cercando di chiudere l’affare per il difensore italiano con i Reds che per il classe 2006 offrono 31 milioni di euro più 4 di bonus.
Leoni nell’ultima stagione con il Parma ha collezionato 17 presenze in Serie A segnando anche 1 gol.
In entrata, invece, i gialloblù nella giornata di oggi hanno chiuso per Matija Frigan. L’attaccante classe 2003 arriva dal Westerlo per un cifra intorno ai 10 milioni di euro