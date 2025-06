Juventus, piace Giovanni Leoni del Parma per la difesa

Oltre a preparare il prossimo Mondiale per Club la Juventus si muove sul mercato, in particolare in difesa, per la prossima stagione.

Giornate di ristrutturazione in casa bianconera. Accanto alle questioni extra campo che hanno visto salutare Cristiano Giuntoli (LEGGI QUI) e riorganizzare la struttura societaria, la Juventus vuole costruire una squadra di livello in vista della prossima stagione.

In particolare, il club ha aggiunto nella sua lista Giovanni Leoni, difensore centrale italiano alto quasi due metri del Parma.

La volontà dei bianconeri è quella di portare a Torino giocatori italiani, forti e di prospettiva e il profilo del difensore di Chivu piace molto.

Juventus che, come raccontato, ha un nuovo direttore generale. Nella giornata di domani Damien Comolli, infatti, arriverà a Torino.