Percorso, famiglia e prospettive: Inter, ecco Jakirović

Jakirovic, Dinamo Zagabria (imago)

Chi è Leon Jakirović, il difensore croato vicinissimo all’Inter: talento formato a Zagabria, esordio europeo e un futuro tutto da costruire.

L’Inter è vicinissima a Leon Jakirović. Classe 2008 croato, cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria e individuato come profilo di prospettiva su cui costruire nel tempo. Difensore centrale mancino, a 18 anni Jakirović è uno dei giovani osservati con maggiore attenzione dal club nerazzurro.

Figlio d’arte, Leon Jakirović è cresciuto in un ambiente calcistico. Il padre Sergej Jakirović è un allenatore con un percorso rilevante alle spalle. Ha guidato la Dinamo Zagabria fino alla vittoria del campionato croato nel 2023 ed è attualmente alla guida dell’Hull City.

Leon Jakirović ha già alle spalle un percorso significativo nonostante la giovane età. Nato il 16 gennaio 2008 a Požega, in Croazia, ha mosso i primi passi calcistici nell’NK Sesvete prima di entrare nel 2019, appena undicenne, nel vivaio della Dinamo Zagabria. A Maksimir ha completato tutte le tappe del settore giovanile, crescendo progressivamente e diventando un punto di riferimento delle formazioni Under.

Il debutto in prima squadra è arrivato a soli 16 anni. Nel maggio 2024, l’allora allenatore della Dinamo – suo padre Sergej – lo fece esordire in campionato, rendendolo uno dei più giovani esordienti nella storia del club croato. Nella stagione 2024-25 Jakirović ha collezionato alcune presenze con la prima squadra, prima di tornare a giocare con continuità nell’Under 19. Nello stesso periodo ha fatto il suo esordio in UEFA Champions League, entrando nei minuti finali della sfida contro il Milan del 29 gennaio 2025, un passaggio significativo nel suo percorso di crescita.

Crescita a Zagabria: tra trofei giovanili ed esordi precoci

Nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, Jakirović ha confermato le aspettative nei propri confronti. Nell’estate 2023 è stato protagonista al Torneo Mladen Ramljak, prestigiosa competizione Under 19, vinta dalla Dinamo dopo diversi anni di attesa. In UEFA Youth League si è imposto come uno dei riferimenti della squadra, trovando spazio con continuità e contribuendo anche in zona offensiva con alcuni gol nelle competizioni giovanili nazionali e internazionali.

Parallelamente al percorso con il club, Jakirović ha maturato esperienza anche a livello internazionale, entrando nel giro delle nazionali giovanili croate. Le presenze con le selezioni Under 17 e Under 18 rappresentano un passaggio importante nel suo sviluppo, rafforzandone il profilo e permettendogli di confrontarsi con contesti competitivi di alto livello fin da giovanissimo.

Sergej Jakirović, padre di Leon e allenatore dell’Hull City

Jakirović tra campo e valori: il primo contratto e un percorso che cresce

Il 2024 ha rappresentato un anno chiave nel cammino di Jakirović, culminato con l’ingresso stabile nel gruppo della prima squadra e con la firma del primo contratto da professionista con la Dinamo Zagabria, avvenuta nel giugno 2025. In quell’occasione il difensore aveva dichiarato: “Ogni bambino del settore giovanile della Dinamo sogna questo momento. Sono orgoglioso e grato al club per la fiducia. So che questo è solo il primo passo e che c’è ancora tanto lavoro davanti a me”. Parole che restituiscono l’immagine di un ragazzo lucido e concentrato sulla crescita.

Fuori dal campo, Jakirović ha sempre mantenuto un legame forte con la famiglia, riferimento costante nel suo percorso di crescita. Lo stesso difensore ha raccontato sui social come la scelta del numero 86, indossato nelle giovanili, sia legata al fratello Matija, portiere nelle selezioni giovanili della Dinamo Zagabria, che lo segue e lo sostiene da vicino. Un dettaglio che aggiunge profondità al profilo del giocatore e racconta un cammino costruito su valori solidi e radici ben definite, mentre lo sguardo è già rivolto verso nuove sfide in nerazzurro.

A cura di Mariapaola Trombetta.