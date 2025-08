Le formazioni ufficiali di Lens e Roma scelte dai due allenatori per l’amichevole pre campionato di sabato 2 agosto

Dopo la Juventus, il Bologna e l’Atalanta, anche la Roma si troverà in campo sabato 2 agosto per un’altra amichevole precampionato.

I giallorossi stanno continuando la preparazione dopo aver iniziato alla grande la preparazione.

Sono infatti tre le vittorie arrivate, con 13 gol segnati e 0 subiti contro UniPomezia, Kaiserslaustern e Cannes.

L’avversario di oggi è di un livello ben più alto: vediamo intanto le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per l’amichevole tra Lens e Roma.

Le formazioni ufficiali di Lens-Roma

LENS (4-2-3-1): Gurtner; Udol, Sarr, Baidoo, Aguilar; Thomasson, Sylla; Machado, Said, Guilavogui; Satriano All. Sage

A disposizione: Jourdren, Delplace, Gradit, Sagnan, Ganiou, Ojediran, Diouf, Bermont, Sotoca, Bulatovic, Fofana

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulé, Baldanzi; Ferguson All. Gasperini

A disposizione: IN ATTESA

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara, in programma per sabato 2 agosto alle 18 dallo Stade Félix Bollaert-Delélis, sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sull’app di DAZN.