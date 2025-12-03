Compro, vendo e lotto per il titolo: Lens sogna anche grazie a Thauvin

31 punti e vetta della classifica in Ligue 1: il Lens vola anche grazie ai gol di Florian Thauvin.

Ben 31 punti in 14 giornate, con PSG e Marsiglia che continuano a dare vita a una Ligue 1 che mai come quest’anno è impronosticabile. Il Lens gioca, vince e sogna anche grazie ai gol di Florian Thauvin che è diventato sempre di più il trascinatore di questa squadra. Ne sa qualcosa il Monaco che ha perso 1-4 al Louis II, così come il Marsiglia di De Zerbi o il Lille di Oliver Giroud punito anche da un giovanissimo Rayan Fofana, attaccante classe 2006 nato e cresciuto nel vivaio dei Les Artésiens.

Ma andiamo con ordine, perché il lavoro del Lens parte da lontano. Dopo il ritorno in Ligue 1, il club francese non ha solamente ottenuto salvezze tranquille, ma allo stesso tempo ha provato a dire la sua per un posto nelle coppe europee. Obiettivo alla fine centrato nel 2023-24 con l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League e successivamente agli spareggi di Europa League.

Dopo l’ottavo posto della passata stagione, il Lens ha deciso di affidare la panchina a Pierre Sage, allenatore che qualche anno fa era subentrato a Fabio Grosso al Lione senza avere nemmeno il patentino. Rullino di marcia impressionante con ben 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Una squadra che gira a meraviglia (24 goal fatti e 12 subiti finora) grazie anche a un mercato che sta ripagando gli sforzi economici compiuti dal club.

Il leader della squadra lo conosciamo bene. Parliamo di Florian Thauvin che tra gol, assist e giocate vincenti non può che non essere il top player di Sage. Tutto qui? Il Lens non dipende solo dall’ex Udinese, ma il vero punto di forza della squadra è il collettivo. Cinque gol per Odsonne Edouard e Wesley Said, senza dimenticare l’importanza di Thomasson a centrocampo. Un lavoro eccezionale da parte del DS Jean-Louis Leca che ha dato continuità a quanto di buono fatto da Diego Lopez, oggi al Genoa.

Cessioni importanti e squadra competitiva: il modello Lens

Il Lens è inoltre tra le società più attente allo scouting. Diverse le cessioni che hanno fatto registrare delle importanti plusvalenze al club: dalla cessione di Khusanov al Manchester City per 40 milioni fino a quelle di Kevin Danso al Tottenham, El Aynaoui alla Roma e di Diouf all’Inter. Nonostante una rosa quasi del tutto rivoluzionata, il Lens ha incassato circa 90 milioni di euro reinvestendone poco più della metà per ritrovarsi in cima alla classifica della Ligue 1. Un vero e proprio capolavoro considerando la forza economica (e tecnica) del PSG che è la candidata numero uno alla vittoria finale.

I principali rinforzi provenienti dal mercato, invece, sono stati il difensore Baidoo dal Salisburgo, il centrocampista Sangaré dal Rapid Vienna e l’attaccante Edouard dal Crystal Palace. Parte di questo lavoro è dell’attuale direttore sportivo del Genoa Diego Lopez. Alla guida della società c’è Joseph Oughourilian che detiene anche la maggioranza delle quote del Padova in Serie B. Plusvalenze e player trading: così il Lens sta costruendo qualcosa di importante anno dopo anno.

Neil El Aynaoui (IMAGO)

Un pizzico di “Italia” con Joseph Oughourilian

Chi ha contribuito alla crescita del Lens è sicuramente Joseph Oughourilian, imprenditore francese di origini libano-armene. Nonostante un periodo storico non particolarmente felice, ha acquisto il club nel 2016 ridandogli col passare del tempo la giusta stabilità economica. Sotto la sua guida, il Lens è stato rilanciato sia sul piano sportivo che finanziario, sono stati compiuti degli importanti sforzi economici sul mercato e quest’anno ha acquistato lo stadio, lo storico Bollaert‑Delelis, per circa 27 milioni di euro.

Tutto qui? No, perché Oughourilian, oltre al Lens e ai Millonarios, è proprietario anche del Padova. Il francese è arrivato in Italia alla fine del 2017, con la squadra in Lega Pro. Il miglior risultato della sua gestione arriva proprio l’anno successivo con la promozione in Serie B. Un trionfo che si aggiunge alla vittoria della Supercoppa di C. Ambizione, sostenibilità e voglia di fare calcio.

A cura di Gerardo Guariglia