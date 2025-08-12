Udinese, Lennon Miller è a Villa Stuart per le visite mediche | FOTO e VIDEO
Lennon Miller inizia le visite mediche con l’Udinese
L’Udinese si prepara ad accogliere Lennon Miller. Il calciatore arriva in bianconero dal Motherwell dopo che è stata raggiunta l’intesa finale sulla base di 5 milioni di euro.
Il classe 2006 si è recato in mattinata a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Adesso è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A agli ordini di Runjaic.
Di seguito, le immagini del suo arrivo al centro medico.
