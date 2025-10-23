Karl, l'”erede di Musiala” brilla in Champions: chi è il nuovo talento del Bayern

Il più giovane a segnare in Champions League con la maglia del Bayern Monaco: senza Musiala, è Lennart Karl a prendersi le luci dei riflettori

Ormai non fa più notizia l’ennesima goleada del Bayern Monaco in Champions League: successo rotondo per 4-0 sul Club Brugge e bottino pieno. Tutto nella norma. O quasi. Infatti, ad aprire le danze non è stato il solito Kane, ma un classe 2008: Lennart Karl.

Dopo averlo lanciato a gara in corso contro il Pafos, Kompany lo ha schierato titolare alle spalle di Harry Kane, unico riferimento offensivo nel canonico 4-2-3-1 del Bayern Monaco. Lennart non si è fatto oscurare dal talento e dalla velocità di Olise e Luis Diaz e dopo soli 4′ ha acceso la luce all’Allianz Arena spedendo il pallone all’incrocio con il suo sinistro. Un gol che lo ha consacrato come il più giovane marcatore della storia del Bayern in Champions League.

Nei suoi 168 centimetri racchiude dribbling e visione di gioco. Ma non solo. Karl, capace di agire da trequartista, ala sinistra o centrocampista, si distingue per la forte determinazione: “Voglio sempre giocare e mettermi alla prova, che sia con la prima squadra, con gli Under-19 o con gli Under-17“, ha dichiarato in un’intervista. “Ho intenzione di dare sempre il massimo per continuare a vincere“.

L’assenza di Jamal Musiala, fermato da una frattura al perone sinistro nella gara contro il PSG al Mondiale per Club, pesa. Ma Kompany non sembra preoccupato: oltre alla tante stelle che compongono il reparto offensivo dei tedeschi, ora l’ex City ha capito definitivamente di poter contare anche sul baby Karl.

Bayern Monaco, senza Musiala ci pensa Karl

Vincent Kompany non ha costruito la sua reputazione al Bayern Monaco sull’uso del settore giovanile, ma ogni volta che vi attinge lascia il segno. Quella contro la formazione belga non si tratta della prima presenza in stagione del giovane trequartista tedesco. I 45′ disputati contro l’Auckland City al Mondiale per Club – nonché prima apparizione con la prima squadra del Bayern – hanno convinto il suo allenatore ha dargli una chance anche in campionato: 5 presenze in Bundesliga, coronate da un assist nell’1-4 in casa dell’Hoffenheim, a cui vanno aggiunte anche le 2 presenze tra Supercoppa e DFB Pokal.

L’inserimento di Karl può apparire come una scelta dettata dalle circostanze. Ma ciò che conta è il risultato. Dopo una formazione giovanile non del tutto compiuta al Bayern Monaco, è arrivato il suo momento. E Lennart Karl ha risposto presente.

Tra lo studio e il calcio

Nato a Frammersbach, città della Germania centro-occidentale, a 9 anni catturò l’attenzione degli scout dell’Eintracht Francoforte, poco distante dalla sua città natale. Grazie alle loro indicazioni, ha affinato le sue doti calcistiche da strada, imponendosi come uno dei migliori prospetti della squadra. Nel 2022 passa al FC Bayern Campus, senza nascondere alcune difficoltà nel conciliare studio e passione: “Ad essere sincero, la mia ultima stagione nell’Under-16 non è andata bene“, ha raccontato in una recente intervista interna, “Ho avuto prestazioni altalenanti e non ho segnato molti gol. Volevo cambiare questa situazione. In preparazione alla stagione Under-17 mi sono allenato di più, da solo o con un allenatore al campus. Questo mi ha aiutato molto, sia mentalmente che fisicamente“.

A febbraio 2026 firmerà il suo primo contratto professionistico con il Bayern Monaco, legandosi al club per i prossimi anni. Dalle 33 reti in 14 partite con l’Under-17 alla prima gioia in Champions League: non sappiamo se sarà il nuovo Musiala, ma il destino di Lennart Karl sembra già scritto, a tinte biancorosse.

