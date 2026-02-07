Leite-Lazio, l’avvocato chiarisce: “Non esiste né è mai esistito alcun accordo”

Le parole dell’avvocato di Diogo Leite per far chiarezza dopo le voci sul presunto accordo tra il giocatore e la Lazio.

L’avvocato di Diogo Leite ha deciso di fare pubblicamente chiarezza sulle voci delle scorse ore di un presunto accordo tra il giocatore e la Lazio.

Nella giornata di ieri, venerdì 6 febbraio, il ds biancoceleste Fabiani è intervenuto durante la presentazione di Maldini e Przyborek parlando proprio di questa operazione. “Diogo Leite ha un infortunio di 6-7 settimane ma c’è un accordo di massima col suo avvocato. Vediamo se si vorrà legare alla Lazio come abbiamo provato a fare prima dell’infortunio“, ha spiegato.

L’avvocato così ha voluto ribadire la sua posizione: “Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta“.

Ha poi confermato alcuni contatti che sono stati vani: “È vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione“.

Leite-Lazio, le parole dell’avvocato

Fatta dunque chiarezza, l’avvocato ha proseguito: “Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura. Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati“.

Per poi concludere: “Si precisa che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della presente stagione sportiva e che non è stato assunto alcun impegno in merito a un eventuale futura permanenza. Eventuali sviluppi relativi al futuro del giocatore saranno comunicati attraverso i canali appropriati e nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte“.