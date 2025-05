La leggenda del Leicester Jamie Vardy potrebbe non scendere in campo nell’ultima partita della sua carriera con le Foxes

A Leicester si conclude l’era Vardy. Nelle scorse settimane, il bomber del club inglese ha annunciato l’addio alle Foxes. Una decisione sofferta, con l’attaccante classe 1987 visibilmente commosso nel video d’addio alla squadra.

Domenica 18 maggio, Jamie Vardy giocherà la sua ultima partita al King Power Stadium contro l’Ipswich. Davanti al proprio pubblico, l’inglese raccoglierà la presenza numero 500 con il Leicester. Il 9 delle Foxes insegue l’obiettivo delle 200 reti, con l’attaccante che si trova a una sola lunghezza dall’incredibile traguardo.

Dunque, la presenza di Jamie Vardy contro l’Ipswich è certa o quasi. Lo scenario si prospetta diverso per l’ultima partita della stagione. Il prossimo 25 maggio, il Leicester – già retrocesso in Championship – sfiderà il Bournemouth in trasferta.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Vardy potrebbe non scendere in campo negli ultimi 90 minuti del campionato. La motivazione potrebbe essere bizzarra.

Perché Vardy potrebbe non giocare l’ultima con il Leicester

La possibile assenza di Jamie Vardy nell’ultima partita con il Leicester ha destato curiosità. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Leicester vorrebbe tributare il definitivo addio a Vardy al King Power Stadium. Inoltre, la coincidenza vuole che l’ultima sfida casalinga del bomber di Sheffield con la maglia delle Foxes coincida con la data in cui Vardy firmò il suo primo contratto con il Leicester, il 18 maggio 2013.

Anche per questo motivo, l’attaccante potrebbe decidere di disertare l’ultima partita di campionato così da concludere la sua meravigliosa avventura a Leicester con 500 presenze e l’amore del proprio pubblico.