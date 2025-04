Il Leicester e Jamie Vardy si salutano: l’attaccante lascia il club dopo ben 13 stagioni e una storica vittoria della Premier League

La storia fra il Leicester e Jamie Vardy si conclude. L’attaccante inglese ha annunciato che lascerà il club a fine stagione, dopo ben 13 anni con la maglia delle Foxes

Protagonista di tanti momenti nella storia del club, Vardy è l’unico giocatore rimasto di quella rosa che vinse uno storico campionato di Premier League con Claudio Ranieri.

L’attaccante aveva inoltre vinto il premio come miglior giocatore di quella stagione oltre a due Championship, una Supercoppa d’Inghilterra e una Coppa d’Inghilterra.

Vardy ha salutato il club tramite un video sul proprio profilo Instagram. “Ho passato 13 anni incredibili in questo club, con tante vittorie e alcuni momenti difficili, ma la maggior parte è stata positiva“.

Leicester, il messaggio d’addio di Vardy

Come anticipato, Vardy ha annunciato il suo addio sui propri canali social. “Non è stato solo difficile da scrivere, ma anche una decisione difficile da prendre. Il Leicester è stato la mia seconda casa, la mia vita per 13 anni. Il club, la città e i tifosi significano tanto per me e la mia famiglia“.

Ha concluso così: “Voglio continuare a giocare e fare ciò che mi piace di più, segnare. Spero che ci saranno ancora una o due gare con il Leicester da ora a fine stagione, e magari altre in futuro. Potrò avere 38 anni, ma ho ancora l’ambizione di raggiungere molto di più. Ringrazio anche tutti gli altri allenatori e gli staff che mi hanno aiutato e, in alcuni casi, sopportato“.