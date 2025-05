Nuove accuse per il Leicester City in vista della stagione 2024-25: club deferito a una commissione indipendente dalla Premier League.

Il Leicester City torna nell’occhio del ciclone per presunte violazioni finanziarie commesse durante la stagione 2023/24, quando militava in Championship.

La Premier League ha deferito il club a una commissione indipendente per tre presunti inadempimenti: il mancato rispetto delle regole di profitto e sostenibilità dell’EFL, il ritardo nella presentazione dei bilanci annuali entro il termine fissato del 31 dicembre 2024, e l’insufficiente collaborazione nel fornire le informazioni richieste dalla Lega.

Le nuove accuse arrivano a una settimana dalla conclusione di un procedimento parallelo, relativo alla stagione 2022/23, che si era chiuso senza sanzioni per il club.

Tuttavia, la decisione del tribunale arbitrale ha stabilito in via definitiva che la Premier League ha giurisdizione anche su casi che riguardano club retrocessi o promossi, grazie a un aggiornamento del regolamento che mira a impedire scappatoie per le società che cambiano divisione.

Il Leicester rischia la penalizzazione in Championship: il punto

Il Leicester, che ha commentato ufficialmente la decisione martedì 20 maggio, si è detto soddisfatto per aver respinto il ricorso della Premier League relativo al caso 2022/23, ma ha riconosciuto la giurisdizione della Lega sul nuovo procedimento per l’anno fiscale 2024.

Il club ha inoltre ribadito l’intenzione di collaborare pienamente con gli organi competenti, pur evitando ulteriori commenti pubblici a causa della natura riservata della vicenda.

Secondo Rob Dorsett, giornalista di Sky Sports News, la situazione è potenzialmente preoccupante: le Foxes potrebbero iniziare il prossimo campionato di Championship con una penalizzazione, oppure affrontarlo nell’incertezza di una sanzione in arrivo. È un precedente importante che dimostra la volontà delle leghe calcistiche inglesi di uniformare i regolamenti e di vigilare con maggiore rigore sulla sostenibilità finanziaria, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dei club.