Lega Serie A, Simonelli: “San Siro mi preoccupa. Milan-Como a Perth? Sono fiducioso”

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’assemblea odierna

Nella giornata di oggi, 2 settembre, si è svolta l’assemblea della Lega Serie A. Al termine dell’evento, il presidente Ezio Simonelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Il numero 1 della Lega ha parlato della questione San Siro: “Mi preoccupa tantissimo, ad oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano, questo grido di allarme è anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio“.

Simonelli ha proseguito dichiarando: “Fare un europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta per l’Italia e spero si concretizzi con un allineamento delle intenzioni. Siamo tutti allineati ma speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi anche in un allineamento di azione perché non basta pensare bene ma bisogna agire”.

Il presidente ha proseguito trattando i temi del cambio del nome della Lega Serie A e della possibilità di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia. Tra i temi affrontati e deliberati ci sono stati anche i pacchetti highlights con modulazione diversa e i diritti internazionali in alcuni paesi, oltre all’analisi del budget preventivo.

“Abbiamo cambiato il nome della Lega Serie A”

Ezio Simonelli ha fatto il punto sulla modifica del cambio del nome della Lega:

“L’assemblea è stata positiva, quasi tutte le delibere sono state approvare all’unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c’è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro”.

“Milan-Como a Perth? Sono fiducioso”

Il numero 1 della Lega Serie A ha parlato della partita di campionato tra Milan e Como. La sfida, in programma l’8 febbraio 2026, potrebbe essere il primo match di Serie A disputato all’estero.

Ecco le parole di Simonelli : “Siamo in attesa dell’approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi entro fine mese. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario. La Uefa si pronuncerà entro l’11 o il 12 settembre”.