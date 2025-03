Lega B a sostegno delle donne con l’iniziativa “Non solo l’8 marzo”

Lega B a sostegno delle donne: avviata la campagna “Non solo l’8 marzo” in occasione della 29esima giornata di Serie B: l’iniziativa

La Lega Serie B, in occasione della 29esima giornata di campionato e in parallelo con la Giornata Internazionale della Donna, è pronta a scendere in campo e lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione.

Il titolo dell’iniziativa è “Non solo l’8 marzo”, e ha l’intento di lanciare un messaggio universale per la valorizzazione del ruolo e del contrasto alla violenza sulle donne.

Diverse saranno infatti le attività predisposte per la giornata dell’8 marzo: da contenuti veicolati sui vari siti web e profili social al cerimoniale pre-gara durante l’ingresso in campo delle rispettive squadre.

Sull’iniziativa si è espresso anche il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, che ha ribadito l’importanza della giornata promuovendo una politica incentrata sul rispetto e sulla parità di genere. Di seguito, le sue parole in un comunicato ufficiale.

“Non solo l’8 marzo”: le parole nel comunicato del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin

Come si legge in un comunicato della Lega B, il Presidente Paolo Bedin ha dichiarato: “La Lega B, storicamente impegnata attivamente per coinvolgere l’opinione pubblica affinché si possa generare consapevolezza e attenzione verso la tutela della donna e dei suoi diritti, intende rafforzare il suo impegno”.

“È fondamentale che tali principi guidino la società, non solo nel sistema sportivo, ma in ogni ambito della vita quotidiana”.

“Il nostro obiettivo, come Istituzione calcistica, è contribuire alla creazione di una coscienza collettiva che permetta ad ogni donna di sentirsi al sicuro e rispettata”.