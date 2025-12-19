Dal lavoro in divisa alla Conference League: l’incredibile esordio di Casciaro a 44 anni

Lee Casciaro entra nella storia della Conference League: a 44 anni debutta in Europa e diventa il più anziano nelle competizioni UEFA.

Un record certificato dagli archivi UEFA, maturato nell’ultima giornata della fase a gironi della Conference League 2025/26, destinato a restare come riferimento storico per le competizioni continentali.

All’81’ di Legia Varsavia-Lincoln Red Imps accade qualcosa che nessun risultato può cancellare. La partita si chiude sul 4-1 per i padroni di casa, ma la Conference League consegna alla storia un’immagine diversa: Lee Casciaro entra in campo a 44 anni e firma un primato senza precedenti nel panorama UEFA. Un debutto unico, destinato a restare.

Il Lincoln Red Imps era già fuori dalla corsa alla fase a eliminazione diretta, ma quella sostituzione trasforma una gara ordinaria in un evento storico. Nato il 29 settembre 1981, Casciaro diventa ufficialmente il giocatore più anziano di sempre a scendere in campo in una competizione europea, superando ogni precedente riferimento anagrafico.

La portata del primato emerge ancora di più se confrontata con i dati ufficiali UEFA. Nelle competizioni per nazionali, Casciaro è già il giocatore più longevo della storia della Nations League, avendo giocato a 43 anni e 14 giorni nella gara contro il Liechtenstein dell’ottobre 2024. Una classifica che comprende nomi illustri come Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Pepe, Hugo Lloris e Jordi Alba: campioni abituati a riscrivere record, ma superati, sul piano della longevità, dall’attaccante di Gibilterra.

Tra campo e divisa: la doppia vita di Lee Casciaro

Casciaro non vive di calcio. Da oltre vent’anni lavora per il Ministero della Difesa di Gibilterra, con mansioni legate alla sicurezza militare e portuale. Una doppia vita raccontata dallo stesso attaccante in un’intervista: “Sono un agente di polizia da 22 anni. In realtà è più una polizia di sicurezza: ci occupiamo delle navi e delle strutture militari”.

Allenamenti serali, lavoro quotidiano, trasferte europee incastrate tra i turni: una routine che racconta cosa significhi fare calcio in uno dei contesti più piccoli del continente, dove conciliare professione e attività sportiva è ancora una necessità quotidiana.

Il volto del Lincoln e il simbolo di Gibilterra

Casciaro gioca nel Lincoln Red Imps dal 1998, quando il club non aveva ancora accesso alle competizioni UEFA. Da allora non ha mai cambiato maglia, accompagnandone la crescita fino all’approdo stabile nel panorama continentale. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi titoli nazionali e ha lasciato il segno anche in Europa, segnando contro Celtic, Dinamo Minsk, Torshavn e Santa Coloma.

Con la Nazionale di Gibilterra, ha collezionato 66 presenze e 3 reti, segnando alla Scozia nelle qualificazioni a Euro 2016 il primo gol ufficiale della storia della Nazionale. A 44 anni Lee Casciaro non ha appeso le scarpe al chiodo: è entrato in campo, ha battuto un record e ha scritto una pagina unica della Conference League. Una storia che nasce da Varsavia, ma che parla a tutto il calcio europeo.

