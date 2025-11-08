Lecce-Verona, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare tra il Lecce di Eusebio Di Francesco e il Verona di Paolo Zanetti.
Lecce e Verona si affrontano nell’undicesima giornata di Serie A per raccogliere punti preziosi in ottica salvezza.
Da una parte ci sono i ragazzi di Di Francesco, reduci dalla bella vittoria contro la Fiorentina.
Dall’altra, ci sono quelli di Zanetti, ancora a caccia della prima vittoria in campionato.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh.
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr. Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Cham, Ajayi, Al-Musrati.
Dove vederla in tv
Il match tra Lecce e Verona, valido l’undicesima giornata di A, è in programma alle ore 15:00 di sabato 8 novembre 2025 allo stadio Via Del Mare di Lecce.
La sfida sarà visibile in diretta su DAZN.