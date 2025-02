Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte di Giampaolo e Runjaic per l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A

Incomincia la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo di venerdì 21 febbraio.

Un turno che si aprirà allo stadio Via del Mare di Lecce.

La squadra di Marco Giampaolo, reduce da due 0-0 contro Bologna e Monza, ospiterà l’Udinese di Runjaic. I bianconeri nell’ultimo turno hanno ottenuto i tre punti contro l’Empoli.

La squadra di casa è alla ricerca di punti importanti per la lotta salvezza, mentre gli ospiti per ambire alla parte sinistra della classifica. In attesa del fischio d’inizio, previsto per le ore 20:45, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le scelte di Giampaolo e Runjaic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala.

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaić.

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto.

Dove vedere Lecce-Udinese in streaming e TV

La partita tra Lecce-Udinese, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 20:45, verrà trasmessa su Dazn.