Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali
Dopo il lunch match del Dall’Ara tra Bologna e Parma, prosegue la 24ª giornata di Serie A con la sfida tra Lecce e Udinese.
La squadra di Eusebio Di Francesco occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica a quota 18 punti. I giallorossi arrivano dallo stop contro il Torino per 1-0.
Situazione differente in casa Udinese, con la squadra di Runjaic in piena forma dopo l’1-0 conquistato contro la Roma. Attualmente i bianconeri occupano il nono posto in classifica a quota 32.
Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Sottil, Gandelman, Pierotti; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Stulic, N’dri, Helgason, Jean, Banda, Marchwinski, Ngom
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic
A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlacic, Kabasele, Camara
Dove vedere Lecce-Udinese in tv e in streaming
La partita tra Lecce e Udinese, in programma domenica 8 febbraio alle 15:00, si giocherà al Via del Mare. Il match potrà essere seguito in diretta e in esclusiva su Dazn.