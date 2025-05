Le scelte ufficiali di Giampaolo e Vanoli per il match del Via del Mare

Nella domenica di Serie A, valida per la 37esima giornata, in campo anche Lecce e Torino.

La squadra di Giampaolo, attualmente a quota 28 punti, ha bisogno di punti per evitare la retrocessione in Serie B: il Lecce è reduce da 2 punti nelle ultime 5 gare.

Dall’altra parte il Torino vuole concludere al meglio la propria stagione con l’obiettivo di agganciare (e superare) il Como al decimo posto.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; Morente, Helgason, N’Dri; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo

A disposizione: in attesa

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: in attesa

Lecce-Torino, dove vedere in diretta tv e streaming

Il match tra Lecce e Torino, valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20.45, verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN (anche sul canale 214 di Sky), che su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Sarà possibile vedere il match in streaming su SkyGo e sull’app di Dazn.