Le formazioni ufficiali per la sfida delle 12.30 tra Lecce e Torino.

Ad aprire la domenica della 13esima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Lecce e Torino. L’appuntamento è fissato alle 12.30 allo stadio Via del Mare.

I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta contro la Lazio. I tre punti sarebbero importanti per i giallorossi che si trovano al 18esiumo posto in classifica.

Anche gli ospiti si presentano dopo una sconfitta. Baroni vuole ritrovare la vittoria che in campionato manca da fine ottobre.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali per Lecce-Torino.

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Pierotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Frutchi, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, N’Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Gorter, Drame, Maleh.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Lazaro, Dembele, Ngonge, Zapata.

Dove vedere in tv e streaming

La partita tra Lecce e Torino, valida per la tredicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile per cellulare, tablet e pc.