Rigore al 90′ per il Torino contro il Lecce: para Falcone
Il Torino ha fallito l’opportunità di pareggiare dal dischetto: Falcone para il rigore ad Asllani
Succede di tutto nei minuti finali di Lecce-Torino. La squadra ospite guadagna un calcio di rigore al novantesimo minuto dopo una revisione al Var.
Mariani, arbitro della gara, ha giustificato così la decisione: “Il numero 7 del Lecce calcia il piede del giocatore del Torino senza mai prendere il pallone”.
Dal dischetto si è presentato Kristjan Asllani che non è però riuscito a battere Falcone.
L’estremo difensore del Lecce ha intuito la traiettoria parando il rigore e consegnando i 3 punti alla squadra di casa.