Le dichiarazioni del presidente del Lecce Sticchi Damiani a Sky Sport

La stagione 2025/2026 si avvicina sempre di più e, a poche settimane dalla prima giornata, le squadre continuano a lavorare per rinforzarsi.

È esattamente quello che sta facendo anche il Lecce che, dopo aver scelto Eusebio Di Francesco come allenatore a cui affidare la panchina, deve ancora definire gli ultimi movimenti in entrata e in uscita.

Il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto tra scelte coraggiose e rischi calcolati.

La decisione dell’allenatore, la missione salvezza e il punto sul mercato ma non solo nelle parole del numero uno del Lecce.

Lecce, Sticchi Damiani: “Non avrei immaginato di arrivare dove sono oggi”

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a Sky Sport. “La componente legata al sogno del salentino che prende la squadra che tifa non può mancare mai. Anche nei sogni migliori non avrei immaginato di arrivare dove sono oggi. Non amo fare i proclami come dirigente, con la fatica quotidiana voglio costruire momenti di crescita per il club“.

Sui tifosi: “Il territorio ci segue. Qui è una novità avere 25mila abbonati. Questo step che ha fatto la scorta vede anche il territorio fare lo stesso step: il tentativo di crescita e condiviso“.

Le parole di Damiani su Di Francesco e Camarda

Ha proseguito parlando del nuovo allenatore: “Di Francesco è un bravissimo allenatore che negli ultimi anni non ha raccolto i successi che meritava e quindi ce lo aspettiamo super motivato. Voglio una squadra verticale, che sia irreprensibile nei valori che condivide“.

Chiosa finale su Camarda: “Se la qualità c’è si esprime anche in giovanissima età. Lui ha dimostrato di essere già strutturato. Credo sia l’ambiente giusto per lui“.