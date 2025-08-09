Lecce, Sticchi Damiani: “Krstovic ha manifestato la volontà di fare un passo avanti nella sua carriera”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato dopo l’amichevole con il Monopoli, commentando il mercato dei giallorossi

Il Lecce ha pareggiato l’amichevole precampionato contro il Monopoli per 2-2. Nel post partita è intervenuto in zona mista il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha parlato di diversi temi, tra cui il mercato dei giallorossi.

Il numero uno del club pugliese ha commentato anche l’arrivo di Sottil, atterrato poche ore fa all’aeroporto di Brindisi.

Uno dei temi più importanti, inoltre, è la situazione di Nikola Krstovic: il presidente ha infatti parlato della volontà dell’attaccante di lasciare il club.

Di seguito le dichiarazioni complete di Sticchi Damiani.

Lecce, le parole di Sticchi Damiani sul mercato

Il presidente ha parlato così dell’attaccante giallorosso: “Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo“.

Sticchi Damiani ha concluso commentando l’arrivo di Sottil e gli allenamenti della squadra: “Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. La squadra sta lavorando con doppi allenamenti tutti i giorni, mancano operazioni di completamento di un organico che in gran parte è già completo e sta lavorando insieme da molti giorni“.