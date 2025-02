Le parole del presidente del club giallorosso, in conferenza stampa, dopo l’ultima sessione di calciomercato invernale

“Più volte abbiamo detto che Dorgu non sarebbe partito a gennaio, ed ora spiego perché è accaduto il contrario”. Questa, la premessa del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani nel corso della conferenza stampa organizzata dopo l’ultima sessione di calciomercato invernale.

Tra le diverse operazioni e trattative, spicca il trasferimento di Dorgu in Premier League: “Poi è arrivato il Manchester United, che si è fatto sentire con noi e con l’entourage del ragazzo ricevendo da noi una risposta ufficiale che vi lascio qui, in cui dicevamo che non avevamo intenzione di lasciar partire Dorgu a gennaio. E non parlando di cifre, non chiedendo rilanci. Questo, anziché stoppare lo United, ha sortito l’effetto opposto”.

Sticchi Damiani ha poi proseguito: “Il Manchester ha così insistito, noi abbiamo chiesto più volte di rinviare il tutto in estate, promettendo anche al giovane che non avrebbe perso l’opportunità. Anche per noi era uno step storico, solo volevamo farlo a luglio. Gli inglesi ci hanno comunicato la loro volontà, del club e del suo allenatore, di immediatezza. C’è stato un aut-aut, o adesso o mai più, dando questo messaggio anche allo stesso calciatore. Dorgu non si può giudicare, hai 20 anni e ti arriva il Manchester United con un’offerta del genere. L’insieme di questo fattori ci ha portato a pensare che dalla coerenza saremmo passati ad un impuntarsi stupido”.

Come detto, il calciatore si è trasferimento ai Red Devils per una cifra pari a 30 milioni di euro più 7.5 di bonus.