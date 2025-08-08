Lecce, accordo con la Fiorentina per il prestito di Sottil
Rientrato dal prestito al Milan, Sottil si prepara a lasciare la Fiorentina: lo aspetta il Lecce
Prosegue il mercato molto ambizioso del Lecce, che dopo aver annunciato diversi nuovi calciatori – tra cui Francesco Camarda – si prepara ad accogliere Riccardo Sottil.
L’esterno classe ’99 è infatti vicino a lasciare la Fiorentina in prestito secco oneroso – da 500mila euro – per trasferirsi in Salento.
Rientrato dal prestito di 6 mesi al Milan, in cui ha collezionato solamente 8 presenze, il 26enne non rimarrà dunque a Firenze.
Lo aspettano Di Francesco e soprattutto Corvino, con cui il giocatore ha lavorato proprio in maglia viola.