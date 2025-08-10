Questo sito contribuisce all'audience di

Lecce, ufficiale l’arrivo di Sottil: il comunicato

Redazione 10 Agosto 2025
sottil-milan-imago-gpo-interna
Riccardo Sottil – IMAGO

Il Lecce accoglie Riccardo Sottil. L’esterno si trasferisce in giallorosso dalla Fiorentina con la formula del prestito

Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo dell’esterno dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso.

Sottil è reduce dall’esperienza al Milan, conclusasi con 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il classe 1999 vuole rilanciarsi con la formazione di Eusebio Di Francesco.

Di seguito il comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina“.