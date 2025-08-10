Lecce, ufficiale l’arrivo di Sottil: il comunicato
Il Lecce accoglie Riccardo Sottil. L’esterno si trasferisce in giallorosso dalla Fiorentina con la formula del prestito
Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo dell’esterno dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso.
Sottil è reduce dall’esperienza al Milan, conclusasi con 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il classe 1999 vuole rilanciarsi con la formazione di Eusebio Di Francesco.
Di seguito il comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina“.