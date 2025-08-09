Lecce, ecco Riccardo Sottil: l’esterno è arrivato in Puglia | FOTO e VIDEO
Riccardo Sottil si prepara per la sua avventura al Lecce: il giocatore è atterrato all’aeroporto di Brindisi
Riccardo Sottil si prepara per la sua avventura al Lecce. Nella serata di oggi, 9 agosto, l’esterno è atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce.
Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri la Fiorentina e il Lecce hanno intensificato i contatti per il trasferimento di Sottil in giallorosso, fino alla firma del giocatore.
Il classe 1999 è reduce dal prestito al Milan. In rossonero l’esterno ha totalizzato 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia.
Riccardo Sottil vuole rilanciarsi a Lecce ed essere tra i protagonisti della stagione del club salentino.
Lecce, l’arrivo di Sottil: le immagini
Riccardo Sottil è arrivato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce. Ecco le prime immagini del giocatore in Puglia
