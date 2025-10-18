Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo
Dopo la seconda sosta per le nazionali della stagione, torna la Serie A con la settima giornata che si apre con quelli che sulla carta sono match salvezza alle 15:00: Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo.
Dopo un avvio complicato, il Lecce ha raccolto 4 punti nelle ultime due partite, salendo a quota 5 e uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.
Dall’altra parte, anche il Sassuolo arriva da due ottime partite, nelle quali ha trovato due vittorie contro Udinese e Verona.
Chi vincerà? Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic; Morente. All. Di Francesco
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
A disposizione: Turati, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini, Koné.
Dove vedere Lecce-Sassuolo in tv e streaming
La partita del Via del Mare, valida per la settima giornata di Serie A, si giocherà oggi, sabato 18 ottobre, con calcio d’inizio alle 15:00.
La partita sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su DAZN, oltre che in tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.