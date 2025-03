Lecce-Roma, gol annullato a Mancini dopo un lungo check: l’accaduto

La Roma passa in vantaggio a Lecce, ma il gol non vale: il motivo

La Roma passa in vantaggio al 67′ contro il Lecce con Gianluca Mancini, ma il gol non viene convalidato.

Il motivo? Un fuorigioco dello stesso Mancini sulla spizzata di testa di Dovbyk, decisiva per liberare il centrale giallorosso davanti alla porta.

A stupire, però, è stata la durata del check per valutare la posizione del giocatore, che ha superato i 3 minuti.

A rendere difficile la valutazione, nonostante il fuorigioco semiautomatico, una questione veramente di pochi millimetri.

Lecce-Roma, gol annullato a Mancini: cosa è successo

Nonostante il supporto tecnologico, la decisione sul gol di Mancini non è stata facile. Arrivata su calcio d’angolo, nell’azione da rete è da valutare la posizione del centrale al momento della spizzata di testa di Dovbyk. In quel momento, non solo è dubbia la posizione di Mancini, ma anche quella avanzata di Falcone non aiuta.

Andava capito, infatti, chi fossero gli ultimi due difendenti sulla linea del Lecce, per cui si considerano anche i giocatori di movimento, in questo caso Gallo e Baschirotto. Una volta constatato che la posizione di Mancini era oltre a quella del penultimo difendente del Lecce, si è proceduto all’annullamento della rete.