Lecce-Roma, le formazioni ufficiali

Terminata la pausa nazionali è il momento di tornare a pensare alla Serie A. Il Lecce si prepara quindi a ospitare la Roma, match valido per la 30a giornata di campionato.

I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime quattro partite giocate e vorranno quindi conquistare i tre punti.

Ben più positivo, invece, il momento di forma della squadra di Ranieri, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Roma

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic. All. Giampaolo.

A disposizione: Frichtl, Samooja, Rebic, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Veiga, Jean, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Edinne, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.

Dove vedere la gara in tv e in streaming

La partita tra Lecce e Roma andrà in scena sabato 29 marzo alle 20:45 allo Stadio Via del Mare di Lecce.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4k, Sky Sport Caclcio e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NowTv e Dazn.