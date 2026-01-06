Lecce-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lecce e Roma, match valevole per la 19ª giornata di Serie A

Lecce-Roma è il secondo appuntamento di questa diciannovesima giornata di Serie A.

I padroni di casa arrivano a questo match con tanta fiducia, dopo aver strappato un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus di Spalletti.

Roma invece chiamata a reagire dopo lo stop del Gewiss Stadium per 1-0 contro l’Atalanta di Palladino.

Di seguito ecco le scelte di Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini nelle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Sottil, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco A disposizione: Samooja, Bleve, Kouassi, Siebert, Jean, Pèrez, Ndaba, Helgason, Sala, Marchwinski, Stulic, N’Dri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini A disposizione: Vasquez, Zelezny, Mirra, Angelino, Lulli, Romano, Soulé, Dovbyk, Tsimikas,

Dove vedere Lecce-Roma

Il match della 19ª giornata tra Lecce e Roma in programma oggi, martedì 6 gennaio alle 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in diretta su Dazn e Sky.