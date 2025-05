La decisione del Lecce in vista dell’ultima giornata di campionato

È ancora tutto aperto, arrivati all’ultima giornata di campionato, per quanto riguarda la lotta salvezza, che al pari di quella per lo scudetto e per l’Europa deve ancora essere decisa.

Saranno due squadre tra Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona a retrocedere e a seguire il Monza in Serie B.

Tra queste, i salentini saranno impegnati all’Olimpico contro una Lazio che può ancora sperare in un posto in Champions League in caso di vittoria.

Per preparare al meglio la trasferta, la squadra di Giampaolo andrà in ritiro a Roma già nella giornata di giovedì, rimanendo ad allenarsi nella capitale per 4 giorni, fino alla gara di domenica alle 20:45.

Lazio-Lecce ma non solo: il punto sulla lotta salvezza

Stando così la classifica, il Lecce si giocherebbe la salvezza allo spareggio con l’Empoli, con cui è a pari punti a quota 31, mentre retrocederebbe direttamente il Venezia. Ma c’è ancora una giornata da giocare, in cui anche Hellas Verona e Parma non potranno stare tranquille. Al Verona basterà un punto contro l’Empoli per assicurarsi la salvezza, mentre il Parma sarà impegnato contro l’Atalanta e in caso di mancata vittoria potrebbe essere sorpassata proprio da Lecce ed Empoli.

Sono proprio i giallorossi ad avere la gara sulla carta più difficile, insieme al Venezia che può solo vincere con la Juventus per salvarsi. La squadra di Giampaolo, tenuta in vita dall’1-0 sul Torino, se la vedrà all’Olimpico contro una Lazio che può ancora sperare nel quarto posto. Per questo motivo, per preparare al meglio la sfida decisiva, i salentini andranno in ritiro a Roma con quattro giorni d’anticipo rispetto a quello della gara.