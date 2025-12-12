Questo sito contribuisce all'audience di

Lecce-Pisa, le probabili formazioni

Simone Pagliuca 12 Dicembre 2025
Moreo, attaccante del Pisa (Imago)
Moreo, attaccante del Pisa (Imago)

La 15ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo tra Lecce e Pisa: le probabili formazioni dei due allenatori

Dopo gli impegni europei, che torneranno a gennaio a seguito delle festività natalizie, torna in campo la Serie A.

Campionato arrivato al 15° turno , che si aprirà con la sfida tra Lecce e Pisa di venerdì 12 dicembre alle 20:45 dallo stadio Via del Mare.

I giallorossi, che arrivano dalla sconfitta contro la Cremonese, dovrebbero cambiare solo qualche uomo in avanti. Negli ospiti, freschi di sconfitta contro il Parma, è squalificato Nzola dopo l’espulsione rimediata proprio nell’ultima trasferta. In porta dovrebbe essere confermato Scuffet mentre in difesa resiste il ballottaggio Calabresi-Albiol così come quelli tra Angori-Leris e Tramoni-Moreo.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, rispettivamente al 17°e 18° posto, divise da soli 3 punti.

Le probabili formazioni di Lecce-Pisa

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino.

Eusebio Di Francesco, allenatore Lecce (Imago)
Eusebio Di Francesco, allenatore Lecce (Imago)

Dove guardare il match in diretta tv e streaming

La gara tra Lecce e Pisa, in programma per venerdì 12 dicembre alle 20:45 dallo stadio Via del Mare, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di DAZN.