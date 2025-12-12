Lecce-Pisa, le probabili formazioni
La 15ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo tra Lecce e Pisa: le probabili formazioni dei due allenatori
Dopo gli impegni europei, che torneranno a gennaio a seguito delle festività natalizie, torna in campo la Serie A.
Campionato arrivato al 15° turno , che si aprirà con la sfida tra Lecce e Pisa di venerdì 12 dicembre alle 20:45 dallo stadio Via del Mare.
I giallorossi, che arrivano dalla sconfitta contro la Cremonese, dovrebbero cambiare solo qualche uomo in avanti. Negli ospiti, freschi di sconfitta contro il Parma, è squalificato Nzola dopo l’espulsione rimediata proprio nell’ultima trasferta. In porta dovrebbe essere confermato Scuffet mentre in difesa resiste il ballottaggio Calabresi-Albiol così come quelli tra Angori-Leris e Tramoni-Moreo.
Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, rispettivamente al 17°e 18° posto, divise da soli 3 punti.
Le probabili formazioni di Lecce-Pisa
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino.
Dove guardare il match in diretta tv e streaming
La gara tra Lecce e Pisa, in programma per venerdì 12 dicembre alle 20:45 dallo stadio Via del Mare, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di DAZN.