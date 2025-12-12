Lecce-Pisa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Di Francesco e Gilardino per la gara tra Lecce e Pisa, valida per la quindicesima giornata di Serie A

Riparte la Serie A con la quindicesima giornata: Lecce e Pisa aprono il turno con un match molto importante per la zona salvezza.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna con la Cremonese e puntano a riscattarsi: al momento i giallorossi sono a quota 13 punti, appena sopra la zona retrocessione diretta.

Dall’altra parte i nerazzurri occupano proprio il terzultimo posto in classifica, con tre punti in meno degli uomini di Di Francesco. Il Pisa è reduce dalla sconfitta di misura con il Parma, e cerca il secondo successo in campionato dopo quello con la Cremonese.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Pisa

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister

Dove vedere Lecce-Pisa in tv e in streaming

La partita tra Lecce e Pisa si disputa venerdì 12 dicembre allo stadio ‘Via del Mare‘ di Lecce. Calcio d’inizio alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta tv oppure in streaming tramite l’app DAZN.