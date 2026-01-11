Il Lecce avanti dopo 50 secondi contro il Parma: Stulic la sblocca
Il Lecce inizia con il botto la partita contro il Parma: Nikola Stulic segna dopo 50 secondi.
Bastano poco più di 50 secondi al Lecce per sbloccare la partita contro il Parma: è Nikola Stulic a segnare il gol del vantaggio dei giallorossi.
Schierato da Eusebio Di Francesco al posto dell’infortunato Camarda, Stulic sblocca il match con un destro a incrociare all’angolino dopo un controllo al volo.
Sfida fondamentale per la salvezza quella tra Lecce e Parma, con la formazione di casa che in questo momento scavalca i diretti rivali e approda al quattordicesimo posto.
Un grande inizio per Stulic, che non segnava dalla partita contro il Pisa.