Lecce-Parma, i giallorossi chiudono in 9: espulso anche Gaspar

Il Lecce chiude la gara con il Parma in nove uomini: dopo Banda, anche Gaspar è stato espulso nel finale di gara

Finale decisamente acceso tra Lecce e Parma. Dopo l’espulsione di Banda, che ha lasciato il campo in lacrime, è arrivato un altro cartellino rosso per la squadra di Di Francesco.

Nel finale, infatti, Gaspar è stato espulso per un brutto fallo di reazione ai danni di Pellegrino: Marinelli ha subito estratto il rosso lasciando il Lecce in 9.

Poco dopo la partita è finita sul risultato di 2-1 per gli ospiti, che hanno ribaltato il risultato grazie all’autorete di Tiago Gabriel e al gol proprio di Pellegrino.

Finale amaro, invece, per il Lecce: oltre alla sconfitta, nel prossimo turno Di Francesco dovrà fare a meno di Banda, Gaspar e Ramadani, che è stato ammonito ed era diffidato.