Lecce-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Di Francesco e Cuesta per la gara del ventesimo turno di campionato tra Lecce e Parma

Prosegue la prima giornata di ritorno di Serie A, con il Lecce che ospita il Parma in una gara molto importante per la zona salvezza del campionato.

Tra i padroni di casa e i gialloblù, infatti, c’è appena un punto di distanza: si tratta perciò di uno scontro diretto molto importante per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Il Lecce viene da due sconfitte e un pareggio, mentre la squadra di Cuesta cerca un successo

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Parma

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, Pierotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

Dove vedere Lecce-Parma in tv e in streaming

Lecce e Parma si affrontano domenica 11 gennaio alle 12:30, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.