Lecce, le prime idee per il post Giampaolo: Vanoli, Di Francesco e Gilardino

Il Lecce valuta il post Marco Giampaolo: i primi nomi sono Paolo Vanoli, Eusebio Di Francesco e Alberto Gilardino.

Il Lecce ha ufficialmente annunciato l’interruzione del rapporto con Marco Giampaolo, al termine di una stagione in Serie A conclusa con la conquista della salvezza.

Nonostante l’obiettivo stagionale raggiunto, il club ha deciso di voltare pagina e di aprire una nuova fase in vista della prossima stagione. Le prime ipotesi per il successore di Giampaolo riguardano nomi di allenatori con esperienza in Serie A e con una buona conoscenza del campionato.

Tra le piste più accreditate figurano Paolo Vanoli, reduce dalla recente esperienza al Torino, Eusebio Di Francesco, che ha guidato il Venezia nella scorsa stagione, e Alberto Gilardino, attualmente senza panchina dopo l’avventura al Genoa.

Il Lecce sembra orientato a scegliere un allenatore che possa garantire continuità e allo stesso tempo portare nuova energia e idee per affrontare il prossimo campionato con ambizioni più solide, dopo il difficile ma positivo cammino appena concluso.